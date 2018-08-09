南安小熊妹 坐飛機上學去

2018年08月09日 04:10 中國時報 許家寧 、 王文吉 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮南安瀑布迷途小黑熊經林務局人工照養後，貧血及營養狀況逐步改善，研究人員欣喜發現熊寶寶是個小女生，還胖了2.5公斤，8日一早以黑鷹直升機載小熊飛越中央山脈抵達南投，為未來野放小熊做準備，最快明年春天就可以讓小熊重返山林。

流浪多日的小黑熊7月時被發現徘徊在拉庫拉庫溪谷一帶，觀察人員上月底發現小熊變得瘦弱，還有重度貧血、拉肚子現象，2周前暫時將小熊收容照養，小熊每天在林務局搭建棲架爬上爬下，四處尋找玩具、食物，模樣相當可愛。

在專業人員照養下，約4個多月大的小熊從發現時的4.5公斤，已經成長至6.8公斤，貧血狀況也逐漸改善，但肺部仍有發炎，正治療中，經獸醫師與相關專家認為小熊年紀還太小，且母親從未出現，若現在野放，反而會有生命危險。

擔心長途運輸造成小熊緊張，空勤總隊昨天上午出動新型的黑鷹直升機從花蓮起飛，將牠帶往南投縣特有生物研究保育中心，為安撫牠的心情，照顧小熊的照護員及2名獸醫師也一起乘坐飛機，還帶著小熊愛吃的食物，陪同小熊前往新家。

花蓮林管處表示，落單小熊從發現到訓養照料是國內首例，讓小熊回歸森林是始終目標，特生中心具備優質場地、專業照養經驗，林務局也與台灣黑熊保育協會、「黑熊媽媽」屏科大黃美秀教授團隊共同合作，進行專業照養與野化訓練，未來讓小熊回歸野外。

低海拔試驗站主任陳元龍指出，小熊在安置妥當後，立即好奇的探索新環境，後續將展開移地野化訓練，從採集數百種植物讓黑熊辨識，並放入小豬、羊、雞、兔子、昆蟲等小動物，逐步訓練幼熊採食與狩獵技巧。透過野訓過程，培養幼熊熟悉幾名研究人員的聲音與氣味，未來野放後也可以透過監測，研究了解小黑熊野放後的情形。

花蓮林管處表示，台灣黑熊生性隱蔽、對人類極為敏感，試驗站周嚴禁遊客擅入，希望外界不要因為好奇而干擾小熊，讓小熊順利成長，希望能在明年春天或秋天，野外食物較豐富的季節讓小熊野放，回到花蓮南安山區。

(中國時報)