中華信評示警 4大風險來襲

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中國時報
／台北報導

隨著陸美相互公布第二波160億美元、稅率提高25％的貨品清單下，全球貿易緊張局勢升溫。中華信用評等公司（簡稱中華信評）昨（8）日直指台灣企業將面臨4大主要信用風險，包括大宗商品價格波動、政府能源政策、兩岸政治關係陷入停滯，以及貿易保護主義升溫體質弱的企業將承受「向下壓力」。

企業獲利有向下壓力

中華信評昨天發布「2018台灣年中信用展望」，中華信評指出，儘管貿易緊張局勢升溫，大部分的台灣業者應能維持穩定的信用展望。不過，全球貿易局勢趨於緊張，將是一大變因，部分公司的信用結構可能會面臨更大的壓力。

評論中指出，4大風險可能在未來幾季中削弱部分公司的獲利能力與現金流量。在能源政策方面，對高耗能、高用電的科技業、鋼鐵水泥、及化學產業將造成影響，此外，評論也示警兩岸政治關係陷入停滯，也會為大部分台灣業者的信用結構帶來長期的負面影響。

波及房價進一步下跌

另外，金融業因較易受資本與外匯市場變動影響，以及法遵與治理成本日益升高，整體獲利能力也將受考驗。中華信評還提到，若民眾對房價的負擔能力遲遲未提升，房價可能進一步下跌，導致擁有大量不動產授信部位的銀行業資產品質轉弱。

「從正面來看，成長中的全球需求，和內需的溫和穩定成長，將為下半年台灣經濟形成支撐」，不過，中華信評企業評等部協理許立德表示，美國發動的關稅爭端，可能破壞復甦成長動能。

中華信評強調，貿易戰持續延燒恐間接削弱台灣企業的信用品質，也損及金融機構的信用結構，而對科技業和景氣循環性高的交通運輸業來說，更將是一大隱憂。

台積解毒台股回萬一

台股昨在台積電擺脫中毒陰霾及新台幣走揚下，大漲91.8點、以1萬1075點作收，重新站回萬一關卡。投顧董事長儲祥生認為，陸美貿易戰的演變，將是牽動台股大盤指數表現的真正關鍵，尤其美國貿易代表署昨才公布價值160億美元大陸貨品的徵稅清單，顯現戰火持續升溫，一旦擴及電子終端商品，消費市場肯定受到影響，各國股市在劫難逃。

(中國時報)

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