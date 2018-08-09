外人登台置產新高 最愛雙北

肥咖條款加上陸美貿易戰，吸引資金停泊台灣不動產！內政部最新統計，今年上半年度外國人在台購置不動產，土地已達1531筆，是從2016年谷底反彈後，又拉出新高。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

肥咖條款加上陸美貿易戰，吸引資金停泊台灣不動產！內政部最新統計，今年上半年度外國人在台購置不動產，土地已達1531筆，是從2016年谷底反彈後，又拉出新高；建物累積595棟較去年同期下滑，但移轉總面積卻比去年同期多。業者分析，相較亞洲各國，台灣仍有低價和生活品質佳等優勢，近年來地產價格下修吸引外人逢低入手，加上大陸版肥咖條款上路、陸美貿易戰開打，台商資金返鄉，透過第三地公司回台置產成顯學。

綜觀上半年度外國人在台交易情形，土地成長幅度相當驚人，由2016年的996件、6.3萬坪，大幅成長至2017年的1339件、22.6萬坪，而今年上半年成交更高達1531件，較去年同期明顯攀升14.3％，面積更擴大至34.1萬坪。建物取得達595棟，雖較去年同期小幅下滑4.3％，不過購買建物面積卻呈現放大狀況，總計建物購買面積高達2萬坪，較去年同期相比，不減反增、成長23.3％。

進一步分析六都交易情況，以新北市最亮眼，土地共601筆、建物共123棟，土地交易量為六都之冠，至於建物交易棟數最多的還是台北市，達131棟。不動產業者透露，近年來有些大陸人士偏愛天母環境，以外資身分進場購屋。

住商不動產企研室經理徐佳馨則表示，近年確實有不少外國人來台購屋，主要是想在台灣過退休生活，買進地區雖以北部為主，但也有些人落腳花蓮、台南；另有一些當初由英屬維京群島等地轉進大陸，如今因陸美貿易戰白熱化、肥咖條款等波及，決定返鄉發展。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，新北市最受外人或海歸派青睞，主因鄰近台北，交通便利、而且房屋、廠辦、土地選擇性較多，以致在今年上半年外人交易量上，獨占鰲頭。

徐佳馨也說，目前國內不動產仍以自用買盤為主，商用不動產交易在低價與高資產族財產規畫思考下，交易活絡，也讓境外資金購買台灣不動產的交易重出江湖。

(中國時報)

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