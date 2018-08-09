製安演練奏效 台塑摸黑經驗談

2018年08月09日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

打好製程安全演練底子，即使石化廠全黑大停電也可安全度過！勞動部攜手台塑企業舉辦的「2018國際製程安全論壇」昨登場，台塑企業總管理處總經理林善志透露，台塑集團早在2011年便引進美國職業安全衛生署（OSHA）的製程安全管理制度（PSM），也因演練夠扎實，翌年6月20日麥寮廠區一度供電中斷，在啟動全黑緊急應變機制下，各製程得以安全停車，未發生工安、環保事故。

為期2天的「2018國際製程安全論壇」昨在麥寮登場，特別邀請美國德州農工大學製程安全專家Dr.Sam Mannan等國內外專家學者，發表及研討製程安全管理、火災爆炸預防等實務，吸引中油、 長春石化、奇美、台橡、台聚、台達化等數十家公司及產官學各界共150餘人出席。

勞動部次長施克和表示，國內石化產業製程多屬高溫、高壓作業且存有大量可燃、爆炸或有毒的化學物質，具有易發生火災、爆炸等災害的重大風險，稍一疏失，即可能付出巨大成本。為此他期勉台塑企業等大型石化業更應在工業安全文化的建立上起帶頭作用，投入更多資源提升安全衛生管理水準，以善盡企業社會責任。

依台塑企業統計，推動六輕建廠共投入8310億元，其中在環保職安等投入的經費即高達1207億，林善志指出，麥寮廠區共有煉油及石化上、中、下游54座工廠，為能更精進且與國際接軌，除嚴格執行各項製程安全管理工作外，更在2011年引進PSM，利用結構化、系統化方式，辨識潛在危害並加以防範。

林善志說，PSM中最重視「企業全員參與」，台塑從總裁到基層全都須熟悉了解，由於職安問題特別受到總裁王文淵重視，推動經費無上限。而製程安全演練結果，會實際反映到災害預防，如2012年麥寮廠區曾發生大停電，那時如何將製程安全停下是最重要的事，最後事實證明，在各廠平時落實訓練，啟動全黑緊急應變機制下，安全停車，並未發生工安環保事故。

(中國時報)