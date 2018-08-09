爽借廁所中頭彩 巧億元得主全男的

台灣彩券107上半年彩券億元中獎人面相大公開，總經理蔡國基指出，億元中獎人全數為男性，圓形臉、小眼睛、蒜頭鼻、大耳垂及大嘴的面相最容易中億元頭獎。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

父親節搶當「富爸爸」嗎?台灣彩券昨公布高額中獎人特徵，今年男性跟財神爺特別有緣，因為上半年有17名億元中獎人前來領獎，巧合的是全數為男性，就連農曆年限量發行，最高2000萬元的3個刮刮樂頭獎，也全被男性抱走，台彩總經理蔡國基直呼，「今年男性或爸爸，財運特別旺」，這是台彩接手以來，得主皆為男性的一次。

蔡國基根據內部統計數據表示，有著圓型臉、小眼睛、蒜頭鼻、大耳垂及大嘴5大面相特徵，最受到財神爺青睞，而O型、生肖屬鼠、龍的牡羊座男性，最容易中億元以上的頭獎，而億元中獎人的年齡，以50至59歲最多，占比達4成以上。

不過，最神奇的莫過於借廁所、中頭獎的故事；蔡國基表示，近來接見頭獎中獎人中，讓他印象最深刻的是，有名送貨員途中突然肚子痛，行經台中「天降財」彩券行借廁所，因為不好意思、向老闆買張彩券，沒想到中了頭獎5.88億元，肚子「黃金」換彩金的故事，活生生在真實世界上演了。

借廁所、中頭獎的案例不只一樁；蔡國基透露，今年2月有名中年男性，因為小號內急，到台北市重慶北路的「客來富彩券行」借廁所，臨走前也因為不好意思買張彩券，意外中了大樂透1億元頭獎。

蔡國基經常接觸億元中獎人，他從訪談中發現，財神爺要送出頭獎，經常在生活中給予暗示，這些幸運兒善用「天助自助」的道理，進而搖身成了大富翁。

除了眼皮跳動、狗搖尾巴、夢中徵兆外，蔡國基表示，今年5月大福彩頭獎中獎人自述，因為兒子被雷打到，想到中頭獎與被雷擊的機率同樣低，決定買張彩券試試運氣，沒想到真的中頭獎；蔡國基建議，彩迷不妨多留意老天爺的好兆頭，才不會與財神爺擦身而過。

(中國時報)

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