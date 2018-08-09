廣電釋照首拍 NCC入帳7.4億

2018年08月09日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

歷時18年，NCC終於昨（8）日完成第11梯次廣播釋照競價和抽籤，俗稱「中功率」的區域性廣播電台執照共釋出5張，首次採取競價方式釋照，有14家經審查合格、參與競摽，最後標金總額為7.4億元，最高得標價達2.5億元，得標價與底價最多差距10倍之多！

NCC表示，第11梯次廣播事業執照共釋出「中功率」5張，和俗稱「小功率」的社區性執照11張。中功率釋照方式為第一階段針對營運計畫審議後，合格者再進行第二階段的競價，這次共有14家業者通過審查，爭取基隆、台北、桃園、新竹、金門地區共5張執照。

其中，以台北地區執照得標價最高，由「幸福廣播事業股份有限公司」以2.5億元得標，底價為3835萬元；桃園地區得標價是第2高，由「國際廣播事業股份有限公司」以2.1億元得標，得標價超過底價2053萬元的10倍。

中功率執照首次採拍賣方式，NCC副主委翁柏宗認為，得標價之所以飆高，是因為「有一定商業價值」。另小功率執照部分在經過營運計畫審查後，採抽籤制，除了連江地區無人申請外，其他包括基隆、桃園、新竹、台中、南投、彰化、雲林、台南、屏東、高雄等10個地區各1張執照，都已抽出得標結果。

翁柏宗指出，第11梯釋照歷時18年終於完成；起初為滿足近用，設定未立案電台133家，分三階段逐步開放，不過因廣播市場和數位匯流的發展和變化，最後減少到目前的16張執照，未來是否持續釋出，將會依需求評估。

(中國時報)