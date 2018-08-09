媒體鼓動 澳種族政治惡化

2018年08月09日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

受到席捲美國與歐洲多國的民粹浪潮影響，澳洲反種族歧視官員發布評估報告指，該國的「種族政治」（race politics）再度興起，反移民的極右派勢力在政壇與媒體捲土重來，這也導致國內種族對立與衝突的問題變得比以往更加嚴重。

多元化社會 嚴重分歧

本月即將結束5年任期的澳洲聯邦反種族歧視委員會專員索豐莫森（Dr.Tim Soutphommasane）6日在雪梨發表公開演說時表示，對專門向特定族群傳遞訴求的政客與操弄種族議題的媒體評論人員來說，此時「是個非常令他們興奮的時刻」。5年前，連他自己都不相信極右派會東山再起，但沒想到如今破壞國內種族和諧的最大殺手竟然來自國會與部分媒體。

索豐莫森任內研究發現，雖然非歐裔原住民佔了全澳洲人口的24％，但只有5％能夠成為領導階級。反種族歧視委員會近日也公布了一系列報告，指澳洲的多元種族人口出現嚴重分歧，這種狀況在白人菁英階層管理的政府與企業中尤其明顯。

澳洲排華問題由來已久，索豐莫森分析，由於知名學者如漢彌爾頓（Clive Hamilton）大肆宣揚中國大陸黨國體制已「悄悄入侵」澳洲公部門，引起民眾憂心「黃禍」蔓延。新南威爾斯綠黨的1名華裔女性議員甚至當面遭到白人選民嗆聲：「你們要掌控議會了，我知道你的陰謀。我們現在都變成二等公民了，就是因為你們中國人掌控了議會！」

種族主義 媒體當賣點

除部分以種族議題為主要「賣點」的政治人物外，媒體也應為澳洲種族主義再起負責。索豐莫森指，不少媒體似乎把種族主義納入其商業模式內，利用種族議題吸引觀眾注意力，尤其是媒體大亨梅鐸旗下媒體。比如，澳洲天空新聞台（Sky News）播放了右翼團體「聯合愛國陣線」（United Patriots Front）前任領袖柯特瑞爾（Blair Cottrell）的專訪，讓他藉機宣揚新納粹主義理念，結果遭到大批觀眾批評，最後該電視台被迫公開道歉。

在澳洲各大主要城市的移民聚集區域，也經常被認為是髒亂、貧窮的同義詞。但事實上，這些社區都十分繁榮而充滿活力，像雪梨法菲爾區（Farfield），該區域充滿來自世界各地的移民，房地產的價格也不斷上漲，並非白人刻板印象中的「貧民區」。

移民犯罪 被過度放大

此外，針對移民犯罪問題，如近日墨爾本炒得火熱的「蘇丹人犯罪危機」，索豐莫森分析，民眾往往傾向過度放大移民犯罪現象。單一移民或弱勢族群犯下的罪，往往會被歸咎到整個族群。事實上，根據維多利亞省官方統計數據，在蘇丹出生的罪犯只占所有罪犯的1％，本地出生的罪犯則占72％。

(中國時報)