英前外相貶穆斯林女性 首相促道歉

英國前外相強生稱穿著全身罩袍、僅露出眼睛的穆斯林女性活像「到處走動的信箱」，引發爭議。圖為丹麥首都哥本哈根的穆斯林女性穿著「尼卡布」罩袍，參加反罩袍禁令遊行。（路透）

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中國時報
／綜合報導

說話一向口無遮攔，曾被比喻為「英國川普」的前外務大臣強生（Boris Johnson）投書媒體，稱穿著全身罩袍、只露出眼睛的穆斯林女性看起來活像個「移動信箱」，還說這樣的穿著彷彿「銀行搶匪」，引發反彈聲浪。首相梅伊7日要求他為冒犯性言論道歉，但他堅決不肯，還反擊批評他的人「荒謬」。

丹麥自本月1日起，禁止在公共場合穿著全身罩袍「布卡」（burqa，從頭包到腳，連眼睛部分都用紗布遮住）或僅露出眼睛的罩袍「尼卡布」（niqab），違者將罰款1000丹麥克朗（約台幣4700元）。

強生在《電訊報》6日刊登的專欄中針對上述規定評論，他並不支持全面禁止女性穿著「布卡」，因為這樣反而會讓極端分子受到鼓勵，並可能導致「全面鎮壓任何宗教信仰的公開象徵」，但他同時又說，「布卡」讓女性外出時看起來像個「到處走來走去的信箱」，非常可笑。

強生在評論中寫道，如果有女性到他的議會辦公室諮詢，卻把自己的臉遮住，他「完全有權」要求對方把面紗拿掉，這樣他才能好好和對方說話；而如果有女學生去上課，卻穿得像「銀行搶匪」，校方也應該有相同權力。

強生所屬的保守黨主席路易斯（Brandon Lewis）表示，這番言論冒犯到穆斯林，強生應為此道歉。梅伊也認為強生應該道歉，「我已經清楚說過，談論此類議題時要非常注意用字遣詞，以及可能會對他人造成的影響。強生使用的字眼顯然冒犯了他人。」另有保守黨官員透露，如果有人就此提出正式申訴，強生可能遭到調查。

(中國時報)

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