俄亥俄特別選舉 共和黨險勝

2018年08月09日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國俄亥俄州第12選區聯邦眾議員特別選舉結果7日揭曉，共和黨候選人鮑爾德森以不到1個百分點的差距，打敗民主黨對手歐康納。川普在2年前在此大贏希拉蕊，一般認為，這樣的結果顯示11月期中選舉民主黨可能會大有斬獲。

俄亥俄州共和黨眾議員蒂貝里去年10月宣布辭職，今年1月15日卸任，投身「俄亥俄商業圓桌會議」。因此俄州7日舉行國會特別選舉遞補空缺。自從1980年代以來，第12選區一直是共和黨人獲勝。

投票結果顯示，共和黨候選人鮑爾德森取得50.1％選票，民主黨候選人歐康納則取得49.3％選票，雙方得票差距小於1個百分點。領先1754票的鮑爾德森當晚宣布勝選。

美國總統川普推文祝賀，誇稱自己在這場「偉大勝利」居功厥偉，「當我決定去俄亥俄為鮑爾德森助選時，他在提前投票以64比36落後，但是我星期六晚上演講之後，局勢大有改觀。鮑爾德森在艱難時刻舉行的選舉中獲勝，他將在11月的選舉中大勝。」

但根據CNBC報導，目前尚有3400張臨時選票以及5048張缺席投票的選票仍然未點算，所以選舉結果還不能確定。根據俄州法律規定若2名候選人得票差距不足0.5個百分點，就會重新驗票。 《紐約時報》則指出，共和黨人花費數百萬美元在電視上強力打廣告，勉力爭取俄亥俄州長凱西克為鮑爾德森背書，更請到川普在上周末前來助選。儘管共和黨看似保住主宰30年的選區，但在同一個選區，2年前川普以11個百分點差距在總統選舉大敗希拉蕊，而且共和黨在以前的選舉一直大幅領先民主黨。鮑爾德森這回可說贏的非常艱險。

儘管共和黨看似贏了，但真正的結果要等到將近2星期後才會出爐。而且不論是誰獲勝，鮑爾德森與歐康納依舊會在11月期中選舉再度一別苗頭。

(中國時報)