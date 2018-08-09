俄亥俄特別選舉 共和黨險勝

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國俄亥俄州第12選區聯邦眾議員特別選舉結果7日揭曉，共和黨候選人鮑爾德森以不到1個百分點的差距，打敗民主黨對手歐康納。川普在2年前在此大贏希拉蕊，一般認為，這樣的結果顯示11月期中選舉民主黨可能會大有斬獲。

俄亥俄州共和黨眾議員蒂貝里去年10月宣布辭職，今年1月15日卸任，投身「俄亥俄商業圓桌會議」。因此俄州7日舉行國會特別選舉遞補空缺。自從1980年代以來，第12選區一直是共和黨人獲勝。

投票結果顯示，共和黨候選人鮑爾德森取得50.1％選票，民主黨候選人歐康納則取得49.3％選票，雙方得票差距小於1個百分點。領先1754票的鮑爾德森當晚宣布勝選。

美國總統川普推文祝賀，誇稱自己在這場「偉大勝利」居功厥偉，「當我決定去俄亥俄為鮑爾德森助選時，他在提前投票以64比36落後，但是我星期六晚上演講之後，局勢大有改觀。鮑爾德森在艱難時刻舉行的選舉中獲勝，他將在11月的選舉中大勝。」

但根據CNBC報導，目前尚有3400張臨時選票以及5048張缺席投票的選票仍然未點算，所以選舉結果還不能確定。根據俄州法律規定若2名候選人得票差距不足0.5個百分點，就會重新驗票。　《紐約時報》則指出，共和黨人花費數百萬美元在電視上強力打廣告，勉力爭取俄亥俄州長凱西克為鮑爾德森背書，更請到川普在上周末前來助選。儘管共和黨看似保住主宰30年的選區，但在同一個選區，2年前川普以11個百分點差距在總統選舉大敗希拉蕊，而且共和黨在以前的選舉一直大幅領先民主黨。鮑爾德森這回可說贏的非常艱險。

儘管共和黨看似贏了，但真正的結果要等到將近2星期後才會出爐。而且不論是誰獲勝，鮑爾德森與歐康納依舊會在11月期中選舉再度一別苗頭。

(中國時報)

英前外相貶穆斯林女性 首相促道… 美將產生首位回教徒女議員

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。