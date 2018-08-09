美將產生首位回教徒女議員

2018年08月09日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

女力爆發！美國共和與民主兩大黨，7日在堪薩斯、密西根、華盛頓和密蘇里等州，舉行11月期中選舉黨內初選。預料全美將有至少182名女性角逐國會兩院議席，11人參選州長，打破女性參政歷來紀錄。而密西根州民主黨候選人提拉伊布（Rashida Tlaib），若無太大意外，可望成為國會史上首位穆斯林女議員。

民主黨在密西根和堪薩斯的州長初選，由女性候選人惠特莫與凱利脫穎而出，意味著1994年10名婦女獲主流政黨提名參選州長的舊紀錄被打破。值得一提的是，在11名女性州長候選人中，5月在民主黨喬治亞州初選勝出的前州議員兼作家亞伯拉姆絲，有機會成為歷來第一位非裔女州長。

國會議員方面，確定至少有182名女性代表民主或共和黨出征，刷新上次選舉（2016年）的167人紀錄。其中民主黨密西根州眾議員候選人提拉伊布（Rashida Tlaib），因為選區沒有共和黨人出馬，加上為民主黨傳統鐵票區，幾乎篤定成為國會史上首位巴基斯坦裔穆斯林女議員。

美國婦女和政治中心（CAWP）年初估計，將有400名女性投入期中選舉，而這股潮流算是拜總統川普之賜。川普入主白宮後，社運團體連續兩年在全美遍地開花，吸引女性積極參與，除反對川普的移民、槍管政策，加上反性騷擾的「我也是」（#MeToo）及「是時候了」（#TimesUp）等社會運動風起雲湧，奮進女性希望把這股女力動能轉換為政治力，推動女性擴大投入選戰，展現婦女的意志和聲音。

(中國時報)