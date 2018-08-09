富比世爆料 美商務部長是大騙子

2018年08月09日 04:10 中國時報 實習編譯謝梓建／綜合報導

根據富比世雜誌，與羅斯認識的21名商業夥伴表示，擁有億萬身價的川普政府商務部長羅斯（Wilbur Ross），過去13年來疑似利用不正當手段，從員工或投資人身上非法取財來自肥，據悉羅斯前後加起來必須「吐回」的款項與罰金高達美金123億。富比世指「這些指控只要有一半屬實，則這位現任商務部長可能是美國史上騙最大的詐欺犯。」

羅斯進入川普政府擔任商務部長前，是私募股權企業羅斯公司（WL Ross & Co.）的老闆。根據富比世，在他經營公司時，騙錢的手法可說是五花八門，會利用各種機會收錢中飽私囊，像是強占員工股權、掏空員工帳戶、向投資人收取不合理費用。羅斯曾在2016年被美國證券交易委員會（SEC）開罰，原因是詐欺、誤導投資人。羅斯2005年至2017年間面臨多項指控，背後牽涉的金額可能高達123億元。

富比世的調查顯示，多位與羅斯做過生意的都認為他迷戀財富，有人形容他「做人不老實且慣用自身職權來取得財產」，有人更直白說他「謊話連篇到病態的程度」。有兩名前員工表示，羅斯有次在餐廳抓了好幾包代糖帶回去，原因是他說這樣就不用自己買。

美國商務部則回應說富比世引述的這些匿名說詞是「不實謠言、影射跟無法考證的片面之詞」（false rumors, innuendo and unverifiable claims），也稱代糖的故事是「無稽之談」，因為羅斯喝咖啡根本不加糖。

羅斯曾名列富比世富豪榜前400名，身價達29億美元，但在去年入閣申報財產資料後，財產變成7億，遭懷疑過往的財產都是虛報。羅斯稱數字會有落差，是因為在大選間把20億美元交給了信託，但提不出證據紀錄，富比世認為羅斯說謊，故將他踢出全球富豪榜。

(中國時報)