2018年08月09日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

明華園戲劇總團年度大戲《龍逆鱗》，由資深演員帶領生力軍同台飆戲，左起為青年軍成員陳昭婷、陳子豪，以及當家台柱演員孫翠鳳、鄭雅升、陳勝在。（明華園總團提供）

明華園總團推出年度大戲《龍逆鱗》，延續上一齣《龍抬頭》的劇情，讓東方王子復仇記有了精彩大結局，在總編導、國家文藝獎得主陳勝國的安排之下，由當家小生孫翠鳳逆齡飾演風流倜儻的復仇皇子，而明華園總團多年培育的青年軍演員，如陳子豪、陳昭婷、晨翎、李郁真、陳昭賢等人，則是超齡演出，跨世代同台飆戲。

孫翠鳳表示，她所飾演的皇子秋宮還，無所不用其極，只為了完成復仇大業，「他這麼做都是為了保護被皇宮冷落的媽媽，出發點是為了愛，但卻是去傷害別人，而他不知道的是，媽媽並不希望他去復仇，讓這個角色的內在、外在性格都很糾葛。」

突破傳統更珍惜傳統

《龍逆鱗》故事描述一對流落民間的皇子，轉而回宮爭權奪位，為母報仇，把皇宮鬧得天翻地覆。作為《龍抬頭》續集，陳勝國在劇中加入更多轉折情節，像是其中一位皇子被契丹王子帶走當人質，兩人意外譜出男男戀曲；以及兩位皇子在民間共同愛上的女子問清風，將有被帶上斷頭台的可能性。

總團長陳勝福表示，這次劇中還有穿越時空的橋段，並搭配多媒體動畫投影作為場景變化，如爆破、淹水等畫面，很有科技感，他表示：「這樣的作法，是在顛覆傳統歌仔戲的風格，但是傳統的布幕手繪元素還是會在，那是我們所珍惜的價值。」

情緒轉折演員大挑戰

陳子豪在劇中超齡演出，飾演老皇帝，根據劇情安排，當年皇子流落在外，全因他拈花惹草而起，他表示：「最近演的戲碼，都給了我很多功課和磨練，像是上一齣戲《俠貓》，我得在舞台上和女生談戀愛，我是武生，這種感情戲對我來說是一大罩門。這次要超齡演出一個風流的皇帝，還得面對我兩個兒子來對我復仇，這之間有很動人的情感轉折變化，我必須表現出來。」

晨翎本次在劇中飾演挪用公款救子的皇后，她表示，劇中最大的轉折，是有一幕必須表現一夜白了頭髮的心境，她表示：「因為擔心兒子安危而一夜白了髮、突然變得很憔悴，這些外在的改變，可以透過妝容變妝，但是心境上的變化，是我這次最大的挑戰。」

《龍逆鱗》將於8月17日至19日在台北國家戲劇院演出，演員還包括鄭雅升和陳勝在等資深演員。

(中國時報)