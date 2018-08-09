台商火炬手籲 台灣別再封閉

2018年08月09日 04:10 中國時報 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

2008年北京奧運會已過去10年，這10年大陸經歷天翻地覆的變化。（新華社）

2008年北京奧運至今剛好滿10年，這不僅是大陸發展的分水嶺，當年的榮耀和意氣風發，更是銘刻在民眾內心深刻的記憶。京奧唯一的台商火炬手林清發回憶，大陸自從舉辦奧運後，社會、經濟、外交、軍事全面崛起，在國際上地位愈來愈重要，台商不要放棄這塊同文同種的龐大市場。

奧運是陸重大轉捩點

「本來每人跑250公尺，後來縮短為60公尺」，回憶起10年前的京奧火炬傳遞，每個畫面在林清發的腦海裡都還歷歷在目。2008年8月6日早晨，林清發身為京奧聖火北京段的第6棒，在北京故宮前，從端門跑向天安門，「北京段原本安排268人，因為陳水扁政府不讓火炬赴台，後來暴增到841人傳遞。」

林清發認為，舉辦奧運是大陸重要的轉捩點。很多人以雅典、雪梨奧運為前車之鑑，擔憂北京奧運恐成財政窟窿，但當時他斷言，以大陸13億人口市場支撐，加上首都效應，看好京奧之後大陸經濟發展。

累積實力 握話語權

林清發表示，雖然2008年發生金融海嘯，但大陸經濟逐漸從外銷轉向內需，由龐大的消費人口撐起經濟成長。「京奧是大陸崛起的重要關鍵，逐漸累積實力、掌握國際話語權，現在推出一帶一路、2025製造強國，在國際上占有一席之地。」

反觀台灣，林清發感嘆，台灣不能再自我封鎖，和大陸老死不相往來，這樣只會把自己困住。他認為，台灣製造業仍有優勢，不管是零配件生產、工具機製造或金融服務業，都還有機會，「尤其大陸現在環保意識抬頭，大力清除低端製造業，台灣先進的製程就是很好的切入點。」

製造業仍有機會切入

林清發舉例，大家一窩蜂追捧電子商務，是新時代的新零售業形態，但是以他所販售的捷安特自行車來說，售前、售中、售後服務都很重要，從單車零件組裝、騎乘調適到維修保養都是一貫服務，藉此培養顧客的品牌忠誠度，而電商就做不到售前和售中服務，這就是他能贏過電商的細節。

林清發認為，大陸仍是龐大的市場，雖然一二線城市已飽和，但三四線城市仍蓬勃成長，還能提供台商發展空間，值得好好把握。

(中國時報)