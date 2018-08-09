奧運讓北京更文明 台培訓師有感

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中國時報
／台北─北京報導

來自台灣的石詠琦從事教育培訓工作，2007年到北京找機會，帶了10萬元台幣，想說「花完了，就捲鋪蓋走人」，沒想到十年過去了，現在已成為教育培訓名師，一場開幕演講15分鐘，就是9千元人民幣。她親眼見證奧運讓北京富而有禮的變化。

近年常住北京的石詠琦表示，2008年的奧運是北京城市發展的重要分水嶺，由於官方強力宣導，北京人變得更文明了，等車開始會排隊、不再隨地吐痰、對問路人的態度也改善。

常在大陸各地旅行、講課的石詠琦，不時在鳳凰網、北京新浪網、騰訊網發表對兩岸交流切身感受，受到廣大網友關注。

京奧前，石詠琦見識到大陸政府動員能力，像是每個月的11日，就是排隊宣導日。每到這一天的上下班時間，北京市政府就會動員「大娘隊」（街道委成員）到各公車站牌、地鐵月台，見到乘客就大喊「排隊」，稍有不順從的乘客就會被當場痛斥。

還有，以前在北京，上廁所不關門是最讓境外人士感到不可思議的。為了準備奧運，北京投入巨資，修建新式公廁，並在每個公廁配置管理人員，除了負責打掃，也監督大家上廁所要關門。

問路也反映城市文明指標。2007年剛到北京時，石詠琦在街上問路，得到的幾乎都是冷眼以對，但現在問路，一般路人或機關人員大都會回應，至少會告訴你接下來是向東，還是向西。

北京人變文明、生活變多彩了，但隨著外來人口的急劇增加，土生土長的北京人卻逐漸失去他們原有的社會、經濟地位。像石詠琦居住的北京西區某社區，2007年剛入住時，鄰居大多是操著北京口音的當地人，但從2010年以後，北京口音聽不到了，愈來愈多是江浙口音。

(中國時報)

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