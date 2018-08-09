自卑變自信 陸國力攀高峰

2018年08月09日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

2008年大陸風光舉辦奧運，獎牌數也僅次於美國，令舉世矚目。德國的中國問題專家巴爾馳觀察，「如果說奧運前，中國還有一種自卑心理的話，那麼在奧運後，這種自卑變成了自信，（甚至）變成了過度自信。」大陸《環球時報》認為，10年後，大陸綜合國力已達巔峰，有信心解決任何困難。

貝塔斯曼基金會的中國問題專家巴爾馳2008年時任德國媒體駐陸記者，德國之聲引述他的觀察，「那時候，大家對未來充滿憧憬。覺得有很多積極的、有活力的東西正在生長，事情正在朝著好的方向發展，而奧運會正是這些積極事物的象徵。」

在京奧後的10年，大陸經濟保持了高速增長。儘管一直存在各種「中國經濟崩潰論」，但大陸的國民生產總值GDP增加2.5倍。繼續作為世界經濟發動機的大陸，國內市場愈加展示出巨大潛力，吸引全球投資者，也讓大眾、蘋果這樣的企業對其產生嚴重的依賴性。

伴隨經濟實力提升，大陸在世界話語權明顯增加，在國際舞台上也表現得愈發強勢。用「一帶一路」、全球合作為「中國夢」鋪路，習近平提出「中華民族偉大復興」也包含大陸擔當全球領導者的雄心。

但外媒也同時觀察到，大陸在經濟騰飛之餘，新聞自由與公民社會的空間變得愈加狹窄，對網路管制、異議人士的監控，當局的審查日益增強。

而大陸又是如何看待這10年自身變化？環時社評稱，從2008到2018年，大陸進一步成長，匯集了更大能量。2008年大陸是世界第三大經濟體，2018年不僅早已是第二大經濟體，且是世界上兩個GDP在10兆美元以上的國家之一。文章樂觀認為，大陸的國家命運在更大程度上掌握在自己手裡。

(中國時報)