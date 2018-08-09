辦奧運好燒錢 多城市虧慘

2018年08月09日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

舉辦奧運被各國政府視為提振經濟的好機會，但過去經驗顯示，奧運主辦城市多是虧錢收場，拚經濟效果有限。加拿大蒙特婁奧運虧損逾24億美元，導致市民花費多年還清負債。日本與南韓則是透過奧運創造經濟榮景，使國家步入現代化的正面例子。

據《經濟學人》報導，1960年以後的奧運基本上都是透支，平均支出比預期超出179％。自奧運會舉辦以來，直到1984年洛杉磯奧運以前都是虧損作結。其中尤以1976年蒙特婁奧運會最為悽慘，虧損高達逾24億美元。該市的納稅人花費30年才還清負債。

1984年夏季奧運會僅有洛杉磯唯一提出申辦，以5億美元的投資換來2.5億美元盈利。主要源於引入奧運轉播等一系列商業運作，方才挽回奧運巨虧的局面。

2014年俄羅斯索契冬奧初始預算120億美元，實際花費510億美元。2012年倫敦奧運原預算為40億美元，最後成本卻高達145億美元。而2008年北京奧運花費了420億美元，成為史上最昂貴的一次奧運會。

舉辦奧運確實對亞洲的日本與南韓產生過深刻改變。直到今天，1964年的東京奧運和1988年的漢城奧運仍被認為是奧運歷史上成功的典範。

這兩次的奧運都為主辦國帶來長期經濟成長，日本經濟持續成長57個月，南韓則是股市連漲三年，並從一個一度被世界遺忘的國家開始努力，轉型為現代化國家。

(中國時報)