台胞繳社保 失業享就業服務

2018年08月09日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／台北─北京報導 ／台北─北京報導

大陸國務院日前宣布，台灣民眾赴陸工作，不用再申辦就業證。國台辦發言人馬曉光昨表示，台灣民眾在大陸失業後，可按照規定進行失業登記，享受公共就業服務。有台青表示，取消就業證已是很大鼓舞與突破，沒想到陸方已想到下一步，超乎他們意料。

但據了解，大陸人社部2013年11月即表示，台灣居民在大陸常住地穩定就業滿6個月，並依法參加社保（含五險一金，包括養老、醫療、失業、工傷、生育保險與住房公積金），失業後如本人自願，可到公共就業服務機構辦理失業登記，享受就業服務和相應的失業保險待遇。意即，台胞必須參加社保，才能享受就業服務和失業保險待遇。

在大陸工作的台青、首鋼基金創業公社港澳台總經理鄭博宇表示，原本在福建就有台青待業補助金，這對工作轉換期的台青很有幫助。他說，在就業服務中，台青最需要的是社保（五險一金）的轉移協助，因五險一金只要中斷三個月，就得重新計算，非常苦惱。

馬曉光昨表示，逐步為台胞在陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇，國台辦會同人社部等有關部門調研，聽取廣大台胞意見建議，經報請國務院同意，決定取消台灣居民在大陸就業需辦理就業許可的相關規定。

他指出，台灣居民今後赴陸工作將和大陸居民一樣，不再需要辦理專門的「台港澳人員就業證」。目前在陸工作的台灣民眾可以工商營業執照、勞動合約、工資支付憑證或社保繳費記錄作為就業證明資料，依法享有各項勞動保障權益。

他並提到，台灣民眾在大陸失業後可按規定進行失業登記，享受公共就業服務。人社部也將按大陸國務院要求，盡快公布台灣居民在陸就業的配套政策措施。

(中國時報)