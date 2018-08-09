金門引陸水 首批課營業稅4.9萬

2018年08月09日 04:10 中國時報 王莫昀 、 王玉樹 、 李金生 ／台北─金門報導 ／台北─金門報導

金門首批自陸引水10萬噸，零關稅，但照課5％進口營業稅約4.9萬，外界批評執政黨為德不卒。財政部官員指出，金門水廠進口原水要課徵加值型營業稅5％，賣水給民眾也會課稅，但兩者可扣抵，不論關稅或營業稅的課徵都是依現制辦理。金門縣自來水廠表示，將配合中央要求，不會轉嫁到一般用戶。

為了金門通水案，財政部官員表示，《海關進口稅則》為此首度設立了管線水的新稅號，雖民生用水屬零關稅，但要課營業稅5％。由於課稅後原本就比金門當地原水貴，水價成本又墊高。

據財政部估算，以8月進口10萬噸，每公噸單價9.86元計算，課5％營業稅、約4.9萬。課稅對象是金門自來水廠。官員不諱言，若未來通電，也將研議是否設立獨立稅號，以及是否課關稅與營業稅。

面對政府阻通水儀式，現又祭出大陸進口水也要課5％營業稅，墊高水價成本，引來抨擊。水利署長王藝鋒表示，通水課營業稅事屬財政部權責，水利署無權置喙。但他不諱言，對岸賣水1度9.86元是比金門當地原水貴，畢竟金門取自湖泊原水不用錢，但貴不貴是看當地環境與需要。

金門縣自來水廠長許正芳表示，未來將依相關規定，配合辦理，依據當月通水的實際流量噸數，委託本地報關行申請報關；自陸引水在於改善民生，照顧鄉親，5％營業稅不會轉嫁到用戶。

(中國時報)