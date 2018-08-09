特赦非清白 蘇炳坤爭到無罪

蘇炳坤（圖中）被控在32年前持刀搶銀樓遭判刑後被特赦，他聲請再審，高院8日判他無罪。蘇在妻子（右）與家人陪同下，接受聲援團體獻花擁抱。（小圖）為蘇炳坤獲判無罪後，當庭向法官鞠躬致謝。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導

判決兩樣情！蘇炳坤被控在32年前持刀搶銀樓被判刑確定，獲得特赦，但他為爭清白，聲請再審，高院認定他受冤，昨改判無罪，創下司法首例；不過，竹東邱姓少女遭姦殺命案，主嫌雖獲判無期徒刑，但高院更一審認為他犯後毫無悔意，為表彰社會正義，昨判決首謀林春雄死刑，全案仍可上訴。

蘇炳坤被控在1986年3月23日行搶新竹金瑞珍銀樓，老闆陳榮輝被歹徒砍傷，主嫌郭中雄落網後，在員警刑求下指蘇也參與犯案，隔年郭被判16年、蘇判15年定讞，蘇在關押保外就醫後，獲阿扁特赦，去年聲請再審獲准。

警不當取供 檢失職

高院昨判決蘇無罪，主要是依據案發時警察為追求盡速破案不當取供，其次是檢察官未善盡偵查主體職責，對警察機關移送之案卷資料，照單全收率為起訴，最後是前審及最高法院沒有真正落實無罪推定原則。

合議庭指出，蘇未犯案，他是遭受冤屈，對他冤屈時間長達32年，身心遭受摧殘與煎熬，合議庭對他的遭遇表示同情與不捨。蘇炳坤昨帶著兒女及妻子全家人一起前來聆判，得知判決結果，他當庭向法官鞠躬致意。

他說，這麼多年感謝家人對他的支持，在昨天父親節，對他來說是最好的禮物。

蘇一共被關押943天，未來無罪定讞，刑事補償金額以一天5000元換算，預計可獲得471萬5000元。

此外，另起震驚社會的案件，男子林春雄和女友黃曉雲等同夥，僅因被害邱姓少女罵了一句髒話，就夥眾性侵凌虐少女致死，一審認為林等人有可教化可能，依性侵殺人等罪將5名惡煞判處無期徒刑，但高院改對其他幫眾減刑，案經最高法院發回更審。

竹東殺少女 改判死

高院更一審昨痛斥首謀林春雄罪行重大，為表彰社會正義及判死符合社會的法價值，改將他判處死刑，其他3名共犯判處無期徒刑，黃曉雲判刑20年。全案可上訴。

(中國時報)

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