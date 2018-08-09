藉勢性侵少女粉絲 秦偉判8年

2018年08月09日 04:10 中國時報 張孝義 、 蕭雅玲 ／台北報導 ／台北報導

藝人秦偉被女造型師踢爆性侵，隨後引發共8名女子出面指控，台北地檢署依強制性交罪起訴秦偉並求刑41年，台北地院認定秦偉利用個人影響力，犯下包括造型師、女粉絲在內的3件強制性交罪，各判處徒刑4年，合併應執行刑8年，其餘被控強制性交部分因指述和證據有矛盾，所以均無罪。全案可上訴。

秦偉委任律師周武榮表示，被害人指述的時間距今很遠，沒有科學跡證，他認為秦偉在道德感確實有問題，但不見得犯罪，一定會上訴。

最早指控的女造型師在事件發生後轉行為銀飾設計師，她說：「2年多來，自己過著簡單生活，換回健康的身心，就是在等今天這一刻的到來。」得知秦偉判8年，她透過臉書寫下「2018年8月8日判決8年，相信司法、老天有眼」。

藝人秦偉1998年上綜藝節目遭火灼傷，2002年拿下廣播金鐘獎最佳主持、最佳綜藝節目與最佳非商品類廣告獎，前年因涉及性侵案件，接連再被爆「白龍王商品斂財」、「投資致富全是假」、「詐財逼死好友」等不堪過往，在案發至今770天來，他無法見容演藝圈，也人間蒸發。

北院認定秦偉對女造型師、女編劇及女粉絲犯下強制性交，其餘被害女子，合議庭認為指證不足和矛盾，基於無罪推定、罪疑有利於被告的原則，諭知無罪。

判決指出，秦偉利用在演藝圈具有相當知名度、影響力及社經地位，在被火紋身後復原良好，參與舉辦公益活動所塑造出來正派積極的形象，讓被害人放下戒心與被告獨處，再利用機會對被害人為強制性交的行為。

尤其過程中又以要跟被害人交往、給演藝圈的工作機會以及人脈資源等等的甜言蜜語來安撫被害人，逞慾之後再藉口忙碌，對被害人避不見面。

合議庭認為，秦偉欠缺對於女性身體自主權的尊重，審酌秦犯後否認強制性交犯行，在偵審過程中又說不知被害人為何，且又指被害人的存在是因有人發動群攻等等言論，足見他毫無悔悟之心，犯後態度不佳，所以就秦偉所犯3個強制性交罪各判處有期徒刑4年，應執行有期徒刑8年。

(中國時報)