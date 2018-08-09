來不及的父親節 火噬祖孫3死

2018年08月09日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

悲慘父親節，新北市淡水一處民宅昨凌晨發生火警，72歲辜吉雄、41歲辜錦和、7歲辜俊瑋祖孫3人被烈火燒成焦屍，68歲祖母辜詹金蓮則全身90％三度灼傷，仍在加護病房急救。家屬表示，原本一家人預計昨吃飯共度父親節，沒想到暗夜惡火讓辜家頓失2個爸爸和1個小孩，讓家屬悲痛萬分。

據了解，辜姓一家人在淡水居住多年，祖父辜吉雄曾經營機車行，後來兒子辜俊瑋接手，自己偶爾種田，閒暇時在家含飴弄孫，前晚辜吉雄的2個女兒還找他和太太聚餐慶祝父親節。

辜俊瑋與妻子育有2個兒子，因妻子工作需求加上辜家公寓空間不足，辜妻與2歲幼子平時住在三芝區娘家，夫妻倆平常會互相探望，原本一家人預計吃飯共度父親節，卻被暗夜惡火拆散。

淡水一處老舊公寓3樓昨凌晨3時許傳出火警，現場為木造隔間，火勢迅速延燒，濃煙不斷，鄰居聽聞辜家屋內傳出「爸爸，救我！」呼救聲，伴隨陣陣慘叫，嚇得趕緊報案。

警消趕往在40分鐘內撲滅火勢，但30坪空間已被燒得一片焦黑，辜錦和、辜俊瑋父子被燒成焦屍倒臥房間內，祖父辜吉雄及祖母辜詹金蓮則倒臥陽台，辜詹金蓮送醫仍未脫離險境。

消防鑑識人員勘查現場，起火點疑似位於3樓客廳內的沙發附近，不排除是家中電扇線路走火火勢延燒木質隔間，引起大量濃煙，住戶才驚醒，但因逃生不及，遭濃煙嗆昏，詳細起火原因由消防局調查中。

(中國時報)