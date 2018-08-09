202兵工廠爆弊 12軍官涉賄遭約談

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中國時報
／台北報導

國防部軍備局生產製造中心第202廠徐姓上校主任、謝姓中校所長等人被檢舉涉嫌自2015年至2017年間，協助電子線材廠商森格科技公司圍標獲取3項標案，還驗收不實、浮報價格涉圖利1000多萬元，檢調昨搜索202廠、森格等20處，約談徐、謝等12名軍官及森格前負責人林克燁5名廠商，漏夜訊問。

202廠是國防部軍備局旗下4大兵工廠之一，有「龍頭兵工廠」之稱，專門生產大口徑武器。檢調不排除徐、謝多名202廠軍官集體向廠商收賄或收受不正利益，涉及貪汙罪之違背職務行、收賄罪，已進一步釐清。

檢調懷疑徐、謝等人自2015年至2017年承辦採購金額各約數百萬元的「溫度感應器」、「W1線簇」等3項標案時，包庇森格公司與其他廠商組成集團圍標取得標案，事後驗收不實、浮報採購價格，圖利森格1000多萬，涉及偽造文書、詐欺、圖利罪及違反政府採購法。

檢調2016年接獲上述檢舉，另疑涉有行收賄弊端，蒐證近2年，昨展開搜索約談行動。

此外，廉政署偵辦陸海軍6基地軍士官盜賣軍品案，繼羈押涉案上尉黃巖昇5名軍士官後，前天二度搜索，檢方8日再聲押江姓、許姓2名涉案上士獲准。

國防部強調，相關貪瀆案均配合司法調查，並秉持依法行政原則、勿枉勿縱的態度協助偵辦。

(中國時報)

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