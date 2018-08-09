議員批柯開源不足浮濫追加

2018年08月09日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲8日到市議會進行「總預算及第2次追加減報告」。柯先前自詡還債市長，自誇已還債520億，讓北市脫離「千億債務俱樂部」，但昨（8日）有不少議員仍引用今年北市審計處「地方總決算審核報告」內容指，除了節流，質疑北市府開源有什麼措施？另外，也有議員質疑原本柯都自稱不會追加，現在卻浮濫追加。

審計處報告對北市府提出的審核意見中提到，自籌財源雖占歲入決算數6成以上，但金額及比率逐年下滑，「宜加強開源，落實地方財政自主」，此外，還有第二預備金編列及動支情形未盡周延等情形。

柯指財政畫分有問題

議員徐世勳、黃珊珊質詢時都質疑，北市自籌性經費逐年下降，市府究竟打算如何開源？柯文哲回應，地方財源現在只剩地價稅、房屋稅等比較固定，營業稅都給中央，他認為這樣的財政畫分有問題，因為台北市發展成熟，沒有多少土地可以做BOT設定地上權。

針對二備金編列能否標準化，柯仍堅持，預備金還是預備在那邊，大概10億左右，但會嚴格審查、不會亂用，沒用就繳庫。

議員王鴻薇則痛批，先前柯文哲曾強調自己不會追加預算，且要是局處首長敢提出追加預算，「來一個罵一個」，但今年包括中正橋、萬大漁市中繼市場、北藝中心與北流中心都辦理追加預算，後三者更已累計追加14.82億，且後續還可能再追加！

辯稱「不能算在我頭上」

不過，柯文哲幾乎將責任推給前朝，認為是前朝預算亂編，如今才需要追加預算，辯稱「不能算在我頭上，我是善後」，讓王更痛批別人追加是沒有財政紀律，柯自己就是不得已，根本是3年半市長都白當，等到今年要選舉才瘋狂追加預算。

(中國時報)