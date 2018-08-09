公辦夏令營 暑期托兒首選

2018年08月09日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

暑假期間家中學子何處去，是許多上班族父母頭痛問題，公辦夏令營提供學子多元學習活動，加上價格較民間夏令營便宜數倍，儼然是暑期最佳公共托兒選項，特色營隊一開放報名隨即秒殺，然而僧多粥少，有家長年年報名年年落空，直呼「感覺比考台大還難！」無奈之下只能自掏腰包另尋民間夏令營。

便宜民間夏令營數倍

新北市公辦夏令營數量近3年逐年增加，從2016年僅556班，到今年已達1300班，參加人次暴增至4萬3100人，成長2.5倍，幾乎是班班額滿。因公辦夏令營僅收取基礎材料費、講師鐘點費，比起民間夏令營動輒便宜數千元，即便班次年年增加，仍是供不應求。

以三重區集美國小為例，全校學生約3000人，暑期育樂營就開辦了240班次，吸引4536人參加，雖不是全數滿額，卻幾乎是人人搶報多班，還有不少其他學校的學生報名，熱門課程如籃球、綜合球類，開放報名1小時內就秒殺，搶手程度不遜於天王天后級歌手的演唱會門票。

學務主任李安佩表示，歷年報名的學生家長漏夜到校排隊，人潮幾乎擠爆學務處外走廊，還曾有阿公阿嬤推擠不慎受傷，今年改為線上報名，仍有大批家長深信用學校網路較容易搶到課，開放報名一早就到學務處借電腦報名，但真的沒有比較好搶。

李安佩說，集美國小暑期育樂營每班10堂課程報名費平均約1143元，不含教材費，等於1天報2堂，只要228元，學生就可以上午9點上課到下午4點，中午還有供餐，也可多報名1堂課後照顧，留校到5點半，對於要上班的家長來說負擔小也放心。

家長負擔較小也放心

新北市教育局特殊教育科長夏治強表示，公辦夏令營主題多元，除了學校舉辦的暑期育樂營，體育處的活力太鼓、攀岩、樂樂棒球，警察局的「CSI偵探體驗營」，消防局的暑期兒童消防夏令營，都是暑期熱門營隊，幾乎都是開放報名就秒殺。

(中國時報)