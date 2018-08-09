航空城投資亞矽 議員促暫緩

桃園航空城帶動青埔園區發展，不過議員質疑，航空城公司轉投資的「桃園亞矽創新股份有限公司」經費未經過議會審查，二階段還要將價值70億元的土地給公司，根本買空賣空。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園航空城公司營運至今累計虧損1億1000多萬，市議員舒翠玲、魯明哲等人指出，今年3月與中華電信集團光世代共同籌組「桃園亞矽創新股份有限公司」，第一期開發由航空城公司出500萬，第二階段提供價值70億、A19站旁文中三土地給公司使用，根本先斬後奏。董事長黃適卓表示，轉投資是監察院及議會的要求，過程無不法。

先斬後奏 時機敏感

劉茂群、舒翠玲、魯明哲表示，今年3月28日成立的亞矽創新公司，先前鄭市長以「炒地皮」的罪名對前朝「五雷轟頂」，現在又挑起敏感的神經，居然與「光世代建設公司」合資共同開發，而且還要投資由原文中三用地變更的產業專用區3.81公頃土地，很難不讓人連想與「炒地皮」有關。

議員表示，市府大方投資前景並不看好的航空城公司，並不知道當中是否會牽涉到「買空賣空」或任何利益？距離年底大選還有3個多月，在此敏感時刻，要求市政府暫緩此案，以避免落人口實。

中央合作 育才創新

航空城公司表示，配合桃園航空城計畫2020年4月區段徵收公告期程，目前規畫83.13公頃，同步辦理「產業專區優先區」招商業務，今年度並針對優先進駐產業，如雲端運算、國際物流、航空輔助、生物科技、智慧車輛、綠能進行產業深度訪談及招商誘因研究。

至於轉投資成立的桃園亞矽創新案，與中央共同合作「亞洲‧矽谷」計畫，主要培育IOT及創新產業人才，目標將成為5G、AI、物聯網、AR/VR等新一代科技重鎮、扮演亞太地區青年創新與創業發展基地，及連結矽谷等全球知名科技大廠的核心聚落。

(中國時報)

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