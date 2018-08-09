智慧眼線連結警系統 不到3成

彰化縣警察局設置錄影監視器，主機1853組、鏡頭8483支，能夠辨識車牌，但各公所投入建置1671組、鏡頭6080支，未達3成能整合進系統。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣各鄉鎮公所陸續投入裝設監視器，彰化縣警察局經清查5399支監視器，發現能整合、介接到彰化縣警察局系統平台者才1502支，只占27.82％；且各鄉鎮裝設的監視器，能介接到公所網路系統，比例更不到3％，監視器各自為政，維護治安大打折扣，亟待整合。

建置1671組 鏡頭6080支

彰化女警追緝違規被撞飛，增設路口監視器，強化科技辦案再掀重視。彰化縣政府和各鄉鎮公所都積極設置監視器，作為智慧眼線，彰化縣警察局也建設主機1853組、鏡頭8483支，已整合建置網路型錄影監視系統。

但彰化市等15個鄉鎮市共建置1671組、鏡頭6080支，經清查5399支，不到3成能整合，嚴重影響使用效能。此外，一些交通、刑事案件高的鄉鎮，錄影監器系統設置比例仍偏低，員林市案件發生率占全縣12％，系統設置卻只有7％，遠低彰化市的32％。

更誇張的是，各公所裝置1671組、鏡頭6080支，竟只有二林鄉、埤頭鄉的監視器共才10組，可介接到公所網路和系統，其餘1623組分散於民宅、宮廟或商家等私人處所，占總機數比例97.71％，且近3年維護費分別達529萬、375萬和372萬元。

可介接到網路 只有10組

最浪費的是，花了錢、仍落了個「英雄無用武之地」，縣警局去年辦案調閱監視器185件中，多達56件影像模糊或系統損壞！因公所自行招標設備，1組鏡頭常殺低到2、3萬元，和警察系統提供辨識車牌的高解析度設備，有近10倍價差。

縣警局指出，監視器未能有效整合，主因在於未訂定辦法，沒有明確規範申請程序和格式，也沒罰則，且各公所財源自主。目前只能召集會議，邀各鄉鎮長「溝通、再溝通」。

(中國時報)

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