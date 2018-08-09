屁股夾香蕉競行 挺在地農民

嘉義縣鹿草鄉「日和製冰部」將在18日舉辦一場「屁股夾香蕉競行賽」，以另類方式挺台灣農業。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

看到香蕉、鳳梨等水果因產銷失衡而滯銷，為支持台灣農民，嘉義縣鹿草鄉「日和製冰部」負責人汪荷婷和友人決定在18日舉辦一場「屁股夾香蕉競行賽」，廣邀民眾不計形象，夾著假香蕉競走、快跑，以另類創意手法召喚民眾挺身做公益，儘管外界對此企畫評價不一，汪荷婷仍希望各界一起為台灣農業加油打氣。

透過趣味競賽 另類促銷

汪荷婷透露，5、6月時香蕉嚴重價跌，看到農民心血被銷毀，讓生長在農村的姊弟倆和友人很心疼，決定仿照日本，自發企畫一場結合認購水果，同時兼具趣味競賽的屁股夾香蕉公益活動，開放報名至今，已有10組人很有勇氣來挑戰。

汪荷婷形容這是一場沒有公部門資源，完全靠參賽者報名費認購蔬果的活動，在理念的號召下，不只友人的「紅內褲影像工作室」義務拍攝宣傳短片，更有商家及民眾捐款、捐東西、捐自家種植的農產品，雖然目前僅10組40人報名，但大家想法一致，都想幫助辛苦的農民。

不是夾真香蕉 快來挑戰

汪荷婷不諱言，比賽資訊透過網路流傳後，正反評價兩極，還有人誤會是夾真香蕉，或質疑夾香蕉對農產品不尊重，不過多數人雖好奇討論，對活動籌辦目的還是給予肯定，也說因籌畫團隊都是自己人沒經驗，起步雖難，但起碼每個人都很有心，希望喚起民眾重視農產品產銷問題，進一步集合各界力量挺在地農民。

(中國時報)

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