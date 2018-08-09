漁船工時遭抽查 漁會批擾民

琉球籍漁船傳因「外籍漁工反映工時過長」遭漁業署抽查。圖為外籍漁工工作概況。（謝佳潾攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

一例一休上路1年多，至今仍紛擾不斷，漁業界更是怨聲載道，甚至傳有琉球籍漁船因「外籍漁工反映工時過長」而遭漁業署抽查並發函要求交報告，琉球區漁會總幹事蔡寶興痛批政府擾民，感嘆「可以重視一下台籍討海人嗎」？

一例一休 紛擾不斷

據悉，日前有漁工反映，部分琉球籍漁船發生外籍漁工超時工作現象，漁業署聞訊後即進行抽查，發函給遭抽查的船主要求提供漁獲作業相關資料，包含船上的值班規畫，而全結群7號漁船收到通知後，誤以為違反勞基法怕挨罰，趕緊向琉球區漁會求助。

「什麼都沒問，就要給資料，誰不會怕？」據琉球區漁會轉述，當時「全」船求助時很緊張地說，船長、船員都沒人被找去問話，怎會平白無故被要求給資料，且海上作業就是這樣，別說漁訊就連海象變化也捉摸不定，根本不比陸上作業可以按表操課，到底何來超時工作之說。

蔡寶興替漁民大抱不平，怒斥「政府根本擾民」，他說，政府聽信外籍漁工的片面之詞就來抽查漁船、要漁民交資料，這一點就非常不公平，為何現今政府只顧外籍船員的權益，而罔顧台籍船長及船東的人權。

海上作業 有特殊性

他還質疑，官員們真的不懂海上作業方式嗎？他說，大家都知道出海時間很長，但真正的工作時間並非如此，捕魚的工作性質就是有分實際性及間歇性，難道針對工作特性來制定法規、維護勞動者權益很難？

他強調，台灣不是近年來才發展漁業，數十年來都是這種模式，為何「現在突然要改變」，就算新政府要有新作為，也應與人民站在一起，而非一意孤行。

(中國時報)

屁股夾香蕉競行 挺在地農民 花蓮去年16官員酒駕記大過

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。