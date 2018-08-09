花蓮去年16官員酒駕記大過

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中國時報
／花蓮報導

花蓮酒駕嚴重，2017年度全國各縣市政府共有16人遭記大過，竟悉數由花蓮縣政府獨攬，遭懲處原因均為酒駕。不過，議員莊枝財質疑，審計報告內未清楚交代懲處事由，追問懲處原因，審計室主任楊一芳才回應處分均屬酒駕事件，讓莊痛批官員自己都不做好示範，難怪花蓮酒駕率屢占全國前幾名。

花蓮酒駕率逐年攀升，去年花蓮縣警方舉發酒駕計3413件，其中一般酒駕1276件，酒測超標移送花蓮地檢署2137件；離譜的是，花蓮審計室指出，去年全國各縣市政府共有16人遭記大過，悉數由花蓮縣政府獨攬，且遭懲處原因均為酒駕。

審計室統計去年稽查各縣市政府機關人員違失案件中，花蓮縣政府受處分人次占全台第三，楊一芳表示，除1件帳務處理疏失案移送檢調偵辦外，其中核予記大過16件、小過18件及申誡34件，審計室也要求各機關提出改善措施，並列管追蹤查核。

莊枝財指出，審計室在報告書中，縣府一年內遭記大過懲處事件竟高達16人且獨攬全國，對報告內容遭記大過懲處的事由為「內部控制及審核疏失」，未能清楚明確交代懲處原因，向楊一芳追問縣府這16名官員被遭懲處原因。楊才回應，16件遭記大過懲處事件均屬酒駕事件。

莊枝財認為，花蓮縣酒駕嚴重，政府官員卻帶頭違法，他指出，花蓮酒駕案件占整體刑案3成以上，去年年公共危險罪多達2935件，連續8年蟬聯花蓮地檢署榜首，要求縣府加強管理。

(中國時報)

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