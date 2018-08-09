新聞透視－議定合理價格 縮小公私差異

2018年08月09日 04:10 中國時報 譚宇哲

公辦夏令營需求大於供給，有如公共托育縮影，當物美價廉的公辦托兒、托育服務擴增速度滿足不了民眾需求，尋求與民間合作似乎是個解決之道，但互利合約要讓民間業者享有利多誘因，政府挹注資源又要符合成本效益，兩全其美不容易，更不宜倉促執行，不如多媒合民間公益資源進駐社區，結合公益理念與趣味活動開辦營隊。

8月甫上路就引發爭議的公托補助新制亂象是個警惕，政府要在供需市場自由機制中扮演合法的第三隻手，在保障民眾權益與提供業者利多之間，天平不管傾向哪一方，終究導致合作困難重重，還得花上更多時間說明甚至重訂契約內容，徒耗行政資源。

公辦夏令營供給不足，政府固然也可與民間業者簽訂合作契約，議定合理價格，縮小公私價格差異，減輕民眾負擔，前提是政府須提供業者足夠誘因，不管是減稅、減少人事或場地成本、提供興辦夏令營的相關資源等，此外也必須兼顧政府財政負擔，如果無法兼顧，也只能維持現狀。

多數上班族父母想要的就是上班期間能讓家中孩子有人看照，且能順便學習的夏令營，離家近方便接送、價格親民才是首重，而民間價格高昂的特色營隊訴求客群本就不同，根本沒必要配合政府降價尋找客源。

正因如此，政府不如多媒合社區公有場地，輔導民間公益團體進駐開辦營隊，只要能給予專業師資、教練合理的人事支出，搭配義工、志工共同參與，既能滿足社區家長暑期托兒需求，也能讓公益理念在社區形成互動。

(中國時報)