竹市消防博物館 審定為古蹟

2018年08月09日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

1937年完工、擁有6層樓高瞭望鐘樓，並曾是全市最高建築的新竹市消防博物館，經新竹市古蹟、歷史建築、聚落及遺址、文化景觀審議委員會現勘及審議，8日通過成為新竹市第33處市定古蹟。

文化局指出，消防博物館是於1936年由新竹州營繕課所興建，包括6層樓高的瞭望鐘樓和2層樓高的辦公室，1937年完工，當時是全新竹市區最高的建築，站在建物頂樓可一覽全市狀況，以便掌握火災發生位置與情況，並借由設置於牆內的傳聲筒，將火災資訊立即告知1樓值勤人員，掌握最佳契機執行行動滅火。

審議委員認為，新竹市消防博物館是日據時期消防設施，見證了新竹市街消防系統的發展歷史，其高塔瞭望設施、現代設計造型、以及立面貼面磚裝飾皆具特色。

而新竹市消防系統的發展歷史，為日據時期公共設施的表徵，建物具稀少性，委員因此一致決議將其指定為市定古蹟。

另，審議會此次也同時通過「歷史建築公會堂」的修復再利用計畫，其興建於1921年，是當時新竹街民眾集會的重要場所，1955年後作為社教館使用，2008年改為國立新竹生活美學館。

此外，繼世博台灣館獲經濟部補助7100萬元轉型為兒童探索館後，文化局演藝廳及美術館昨天再獲文化部前瞻基礎建設計畫核定補助5200萬元，加上市府配合2228萬餘元，未來3年將逐年升級展館硬體設備，提供更優質的藝文服務。

(中國時報)