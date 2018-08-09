托育一條龍 生育率成長2倍

2018年08月09日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府自2015年7月起推動「托育一條龍」政策，0至6歲幼兒都獲補助，生育率也有所成長，2011年至2014年0至6歲幼兒增加6342人，幅度3.72％；2015年至2018年7月，0至6歲人口大幅增加1萬3477人，幅度7.32％，成長2倍。

台中市社會局長呂建德表示，台灣整體受到少子化趨勢影響，台中自從推出托育一條龍，總生育率在全台各縣市中對穩定，創造幼兒、家長、托育市場三贏，也鼓勵市民生育。

社會局表示，托育一條龍讓青年家庭較願意生養，依據民政局統計，2011年12月0至6歲人口數約17萬635人，至2014年12月人口數成長至17萬6977人，幼兒人口增加6342人，幅度3.72％。

中央參考台中托育一條龍經驗，推出「準公共化托育政策」，呂建德強調，台中市府相關預算不減反增，托育津貼受益人數成長60％，原本領取托育一條龍的家庭權益也不受影響。如0至2歲幼兒送準公共化私立托嬰中心或合格保母，原由市府補助3000元、中央補助3000元，現全由中央來補助6000元。

市府領先全台持續補助2至6歲送托孩子的家庭每月3000元，讓家長不中斷托育，托嬰中心與保母也能有穩定收托環境，並廣設公托與提升教保員薪資，讓照顧產業能良性發展，創造政府、家長與產業三贏局面。

(中國時報)