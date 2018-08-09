太陽能板除役管理 擬收保證金

2018年08月09日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣太陽光電設施量全國第一，為避免業者20年售電期滿棄置不管，縣府立法要求繳交太陽光電設施除役保證金，作為日後支應廢棄物處理、清除、運送等處置。這也是雲林縣率全台之先三讀通過《雲林縣太陽光電設施管理自治條例》後的另一先河。

太陽能業者競相在雲林租地設置發電設施，但相關管理法規付之闕如，縣議會跨黨派議員催促下，縣府7月制定《雲林縣太陽光電設施管理自治條例》三讀通過，其中無黨籍議員蔡孟真、國民黨籍議員李明哲、陳俊龍、林建鴻極力要求立法明定「太陽能光電開發基金」，讓業者設置時就要繳除役保證金。

建設處副處長鄭峰明說，考量太陽光電發電設備在躉購期限20年屆滿後，恐衍生除役相關環保問題，雲林縣提早因應，正研議《雲林縣太陽光電設施開發基金繳納及收支管理辦法》。

建設處本月初邀集相關單位、能源業者、專家學者研商，縣府擬以發電1KW收取3000元至4000元保證金。經濟部、環保署正在研議廢棄模組的回收機制，執行方式將年底出爐。

據了解，業者對於收保證金並不反對，但認為此一費用接近成本10％，且發電後8到10年才能回本，希望能分年攤還。

另外還關切，20年售電期滿後，設施應可再沿用5年，若出租民眾希望保留，是否仍依定拆除完畢才能退還保證金？日後中央若也制定相關除役規定，是否轉為以中央法規為依歸。

建設處表示，若中央政府也制定規範，縣府將滾動檢討回收機制與管理方式，樂見中央立法。

(中國時報)