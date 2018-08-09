高雄長庚兒醫 上演星際大戰

高雄長庚醫護團隊希望透過星戰活動，帶給病童及家屬滿滿原力，勇敢對抗病魔。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

父親節傳愛！高雄長庚為堅守崗位的醫護爸爸及病童爸爸設計專屬活動，8日邀501師軍團扮星際大戰角色，2名病童上台練光劍，最後才知對戰的黑武士竟是自己爸爸，當場笑開懷，1個忘了抗癌辛苦，另1個更有勇氣面對隔天的手術。

6歲病童蔡承曌因先天心室中膈缺陷，預計9日接受心臟手術，而9歲的蔡庠葓罹患俗稱「血癌」的急性淋巴白血病，醫師說化療療程需要2年8個月，他從去年8月抗癌至今；8日上午，2人一起到高雄長庚兒童醫院1樓大廳參加「星戰親子88日─我愛爹地活動」。

2人先跟著絕地學校校長、高雄長庚耳鼻喉科醫師羅盛典練習展現原力、揮舞光劍，最後化身絕地武士，與戴著面具的黑武士對決，最後黑武士露出真面目，竟是2人的爸爸，小朋友們立刻露出難得的燦爛笑容。

蔡承曌的爸爸說，心臟手術有10％風險，希望這場絕地武士活動，能給孩子滿滿原力；蔡庠葓父親蔡天益也說，庠葓還有很長的抗癌路要走，期盼他學習絕地武士精神，不向病魔低頭。

羅盛典指出，星際大戰故事除了正斜對戰外，也是講述親子關係，因此特別邀請台灣501師軍團到院參與，透過星戰角色扮演，帶給社會更多正能量，院內醫護同仁反應踴躍，在不影響工作前提下路過大廳給予支持，或事前到舞台前打卡按讚。

(中國時報)

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