齊柏林基金會招募志工

2018年08月09日 04:10 中國時報 蔡偉祺 ／台北報導 ／台北報導

紀錄片「看見台灣」導演齊柏林逝世超過1年，為延續齊導「守護家園的理念，「看見．齊柏林基金會」也在今年6月8日成立，未來除在新北市淡水老街的得忌利士洋行成立齊柏林影像圖書館外，基金會也積極招募志工，12日將在北市伊日講堂舉辦說明會，期盼有更多人加入。

「看見．齊柏林基金會」以「永續、傳承、扎根、志業」為四大宗旨，淡水的影像圖書館將保留齊柏林25年來的大量空拍資源，以數位典藏方式進行整理，將會是台灣地景脈動歷程的珍貴文化資產，基金會同時也會利用齊導的影像規畫各式教材，推廣台灣土地、環境與教育理念。更重要的是，希望匯聚更多人透過影像來記錄台灣，傳承齊導的志業守護台灣，將台灣之美推向世界。

基金會表示，成立後感受到許多台灣民眾對齊柏林導演的愛及對環境的重視，截至目前已有150位的志工加入，而第一場的志工說明會也將在12日下午兩點舉辦，地點則是在台北市南港區八德路四段778號9樓之1的伊日講堂，有興趣的民眾仍可透過以下連結：https://goo.gl/yJD2GY報名，電話：0921-105623戴小姐、0988-514558陳先生。

另外，「看見．齊柏林基金會」現也招募齊柏林之友，詳情可上官網：https://www.chipolin.org/點選「加入我們」。

(中國時報)