兄弟棒球名人堂 明年9月完工

2018年08月09日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

兄弟大飯店斥資13億，去年6月在龍潭兄弟棒球場旁籌建棒球名人堂展覽館及名人堂花園大飯店，預計明年9月可以完工。還有32公尺高、5層樓的球形建築，可望吸引棒球迷前往觀光。

桃園市長鄭文燦8日參訪兄弟棒球場及棒球名人堂，鄭文燦表示，兄弟飯店董事長洪騰勝規畫興建「棒球名人堂展覽館」及「名人堂花園大飯店」，並增設放映室，提供球迷回顧經典賽事，未來也有可能邀請職棒選手到場，市府會提供全力協助，支持棒球運動，也發展觀光。

洪騰勝當年大力奔走，推動中華職棒設立，有「職棒之父」美名。為了結合棒球與觀光，去年6月投入13億，在龍潭兄弟棒球場設立棒球名人堂展覽館及名人堂花園大飯店。職棒球隊兄弟象易手中信集團後，洪騰勝表示，階段性任務已完成，希望在龍潭建立名人堂。他說，以棒球聞名的國家，都有棒球名人堂，表彰對棒球有貢獻的人，因此也希望在龍潭設立棒球名人堂。

雖然兄弟飯店規畫興建「棒球名人堂展覽館」，但外界較為熟悉的台灣棒球名人堂協會則是尚未確定設館地點。包含龍潭、嘉義、台南，都是選項之一，對於洪騰勝規畫興建棒球名人堂展覽館及名人堂花園大飯店，也積極邀請棒球名人堂協會設館，協會理事長黃瑛坡說，「洪董是好意，但地點仍需經過理監事討論。」

(中國時報)