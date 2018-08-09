退休師養筍殼魚 獲產銷履歷認證

2018年08月09日 04:11 中國時報 鄭雅文 ／台南報導 ／台南報導

從國小教師退休轉而投入筍殼魚養殖的陳文湖，4年多前開始養殖筍殼魚，歷經多次失敗和嘗試，最後皇天不負苦心人，讓他成功成為全台第一位取得筍殼魚產銷履歷的養殖戶，也讓他能驕傲向家人證明他做到了。

農業局表示，1月25日修正《養殖魚類台灣良好農業規範（TGAP）》，增列筍殼魚驗證品項，陳文湖5月參與「產銷履歷補助評選」計畫，在659位農漁民中，為唯一以筍殼魚為驗證品項的受驗證申請者，且是首位得到筍殼魚「台南尚青」標章者。

陳文湖指出，最初是因為興趣，當作繳學費，但一投入就離不了身，他說自己愛釣魚，4年多前從仁愛國小教師退休後，朋友有魚塭給他使用，因曾食用筍殼魚覺得肉質極優，因此第一年花300多萬元養了1萬5000尾，結果碰上寒流，心血全泡湯，陸續又投入5、60萬的魚苗。

他說，在經歷損失後，改善養殖流程，魚塭全以自然友善方式養殖，從不投藥，更不計成本以白蝦當筍殼魚飼料，連魚塭邊的雜草也使用割草機除草，不用除草劑，終於讓他成為全台第一位獲得筍殼魚產銷履歷的養殖戶。

陳文湖說，筍殼魚近年需求大、經濟價值高，已處理的筍殼魚零售每斤可賣700多元，賣給一般餐廳未經處理的每斤有550元價格，養殖戶只要抓到訣竅，提升飼養魚苗的成功率，利潤相當好，現在也逐漸回本。

農業局表示，台南市筍殼魚養殖在全台占9成，以東山、麻豆、七股占大宗，每年產量可達110公噸，過去因養殖不易、生長速度慢等，影響養殖業者申請產銷履歷的意願，但在技術提升後，筍殼魚產量上升，市場接受度高，盼在第一位產銷履歷認證後，能讓其他養殖戶有信心跟進，往後更能推動外銷。

(中國時報)