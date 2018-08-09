梅山黑霸王蓮霧 吃過就忘不了

2018年08月09日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣梅山鄉除了高山茶外，因北回歸線通過、高海拔的關係，當地生產的蓮霧口感較脆、清甜，最頂級的蓮霧，1公斤拍賣價可達600元，產量少，走精緻路線，吃過就忘不了的梅山「黑霸王」好滋味。

梅山鄉農會供銷部主任劉宗河說，全盛時期，種植面積約有1000公頃，後來逐漸減少到目前約4、500公頃，梅山海拔約350至800公尺，又位處「黃金緯度」23.5度，日夜溫差大、水氣充足，種出來的蓮霧，相較平地來說，果肉密度較高，口感輕脆、水分足夠。

蓮霧農林彥佐表示，蓮霧從開花到成熟約需4個月的時間，目前這個時間點，只有梅山產蓮霧，但由於梅雨季影響，生長速度過快，導致甜度約只有13度，若到雙十節前後，梅山蓮霧最好吃，甜度平均都有15度以上。

梅山鄉農會總幹事黃世裕說，南洋原生種蓮霧，最早是從梅山發源，吃起來微酸、清甜，口感爽脆多汁，所以梅山可說是「蓮霧之鄉」，只是產量不多，民眾大多不知道，但吃過的人都讚不絕口，市場拍賣價也相當高，最頂級1公斤可拍賣到6百元以上。

蓮霧農林憶馨也跟大家分享選蓮霧的祕訣，最頂級的蓮霧是呈現「上綠下紅」，底部顏色越深紅，代表甜度越高，粒頭飽滿、果實沉重，這樣挑出來的蓮霧，絕對好吃。

(中國時報)