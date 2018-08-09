機捷盈餘 靠3站開發效益移轉

2018年08月09日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

機場捷運6次延宕通車，2016年計算損失為36.55億，後來重新計算為12.87億，不過日前稱上半年獲利2.2億，市議員謝彰文等人質疑是否將攤提折舊成本？機捷只有近6萬人次，是如何做到有盈餘，桃捷公司表示，交通部同意將A8、A9及A19土地開發效益資產轉移市府，價值超過12.87億。

桃捷公司表示，目前與交通部完成協商，3場站開發效益移轉給市府後，可彌補機捷延宕通車虧損。謝彰文表示，機捷大部分設備尚在保固期，目前未有大額維修及物料等支出發生，後續各項系統設備2018年中旬陸續保固期滿，將陸續產生維護成本。

「這是1條台灣的機場捷運，不是桃園市或鄭市長的捷運。」國民黨團表示，機捷雖已降價，新北市交通局批桃園市長鄭文燦公布新票價前，未徵詢告知新北，也未召開票價審議委員會，「票價全都是鄭市長決定。」

桃捷公司董事長劉坤億坦承並未告知其他股東，不過全線區間票價優惠10元方案，是依據2016年12月2日召開的「桃園捷運票價審議委員會」決議，為提升運量，委員會授權桃捷公司研訂多元優惠票價方案，目前已依程序陳報市府作業中。

經統計分析，機場捷運運量由去年平均5.7萬人次，至今年6月已提升至單日6.1萬人次，相較去年成長8％，顯示優惠方案對運量有顯著提升。今年1月到6月票收加上業外收入共計9.2億，扣除人事、修理保養、外包與水電等營業成本7億元，上半年度實際純益為2.2億元。

(中國時報)