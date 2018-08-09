重大建設加持 新5大黃金熱區成形

2018年08月09日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

受惠中科及台中軟體園區帶來新興就業人口，加上交通建設陸續啟動，大台中房市利多持續發酵，2018年上半年申請建照核發數接近萬戶，比2017年同期增40％，挾重大建設加持，蛋黃、蛋白區重新洗牌，北屯、南屯、烏日、大里和清水區新5大黃金熱區成形，推升房市熱潮。

鄉林不動產研究室指出，台中市2017年預售推案總銷1200餘億元，2018年上半年推案規模已近千億，在交通建設、人口持續成長及就業機會增加等條件帶動下，業界估計2018年推案量會挑戰2000億元。

鄉林建設副總經理方偉民說，台中因居住環境佳、交通便利，加上房價親民，磁吸北部建商插旗，在地建商也積極固盤，包括惠宇、總太下半年在北屯區推新案；鄉林建設除西區「鄉林美術館」，下半年也會在台中購地推案。

今年新推案戶數最多的前2名，由北屯區和南屯區包辦，不動產業者看好捷運綠線年底將試運轉，軌道經濟利多，及水湳智慧城中央公園帶動周邊房市，位在南屯的台中文心秀泰影城開幕，為捷運綠線的重要站點，商機可期。

烏日區、大里區及清水區吸引很多品牌建商卡位，大里因台中軟體園區讓房市重新活絡，高鐵特區所在的烏日、日本三井集團在清水投資Outlet Park，首度進入前5名，從蛋白區躋身蛋黃區，該5區合計推案比重占中市總量70％以上。

(中國時報)