老爸傳承 兄弟包辦稻米賽冠亞軍

莊忠穎（後排右）、莊忠諺（後排左）兄弟包辦朴子稻米賽冠亞軍，兩人師承曾獲全國十大好米的父親莊有志（後排中）。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣朴子市農會舉辦稻米品質競賽，8日成績揭曉，由兄弟檔莊忠穎、莊忠諺分別種植的台南16號及高雄147號，包辦冠亞軍，兄弟倆異口同聲強調，全歸功於曾獲全國十大好米的父親莊有志，傳承種稻經驗，莊父得知獲獎，直說是「最好的父親節禮物」。

朴子市農會總幹事黃純真指出，今年稻米競賽有20人報名，參賽品種為高雄147號、台南16號及台南11號，共12名農友通過首輪田間初審。8日決賽現場，多位專家評審對稻米外觀評分，並試吃白米飯，最後由38歲的莊忠穎以83.62分拿下第1名，37歲弟弟莊忠諺以82.78分獲得第2名。

平時從事水電工作的莊忠穎透露，父親種稻多年，現已是師傅級稻農，自幼雖耳濡目染，但農業是門很深奧的學問，認為自己才剛起步，要學習的功夫還很多，此次奪冠僅是運氣好，也多虧有父親指導，包含建議淺植、稻株間的苗距要大、減少肥料使用，並維持田間充足水分，才能種出健康又好吃的優質米。

台南區農改場嘉義分場長羅正宗表示，一期稻作生長後期幾乎未降雨，加上天氣炎熱，日照充足，植物光合作用佳，使這次參賽的稻米榖粒充實飽滿，且食味值都很高，坦言「很難評比」，卻也因為天氣太熱，導致白堊質稍多，影響外觀透明度，不過整體來說，品質很好。

羅正宗說明，有「台南越光米」之稱的台南16號，是將日本越光米和台灣台農67號，運用分子育種技術，歷時5年不斷回交培育而成，有95％以上的基因是日本越光米，自2014年推廣至今，目前全台種植面積約有1000公頃。

(中國時報)

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