93歲阿嬤好勇 體驗飛行傘

2018年08月09日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「很好玩」，來自台北的93歲金吳瑞琳，8日清晨到台東鹿野高台體驗飛行傘，在教練帶領下伸開雙臂如飛鳥展翅般壯遊台東縱谷天際，還開心地擺出各種拍照姿勢，金婆婆說，這是她第2次飛行，100歲時還要再來挑戰，而她也打破國內飛行傘體驗年齡最長的記錄。

8日清晨7時許，金婆婆在教練扶助下，從海拔900公尺高的起飛行場起飛，由於當時還沒有上升氣流，飛行傘迎著山風一路緩慢往下滑翔，只見金婆婆臉上始終帶著微笑，絲毫沒有緊張感，還會不時伸展雙臂，或是比出Ya的手勢拍照，近20分鐘的天際翱翔，金婆婆說，台東縱谷真的好美、很開心。

高齡93歲的金婆婆與「中小企業緣久聯誼會」會員到花東旅遊，她的媳婦呂玲達說，婆婆80歲時就曾在萬里挑戰過飛行傘，不過當時天候不好只飛了1分鐘，心中一直有遺憾，這次來到鹿野高台，剛好天氣適合飛行就再次報名，終於得以圓夢。

金婆婆安全落地後，飛行傘業者鍾正昌包了紅包給她，讓她笑得很開心，金婆婆並發出豪語，100歲時還要來挑戰；呂玲達說，婆婆從中華電信退休，平常靠健走運動，飲食均衡，什麼都吃，也很早就睡，作息正常，走起路來還健步如飛，不輸給年輕人。

鍾正昌說，只要身體狀況許可，不是孕婦、癲癇等特殊疾病，從2歲到100歲都可以都可在安全的設備下一圓飛行夢。

(中國時報)