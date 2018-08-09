綠島陸蟹過馬路產卵 百隻遭路殺

2018年08月09日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

綠島旅遊旺季也正逢陸蟹「奧氏後相手蟹」橫跨馬路到海邊「釋幼」高峰期，8日清晨有近千隻陸蟹爆量出現，卻遇上泡湯、看日出的遊客騎機車呼嘯而過，護蟹志工緊急展開救援行動，還是晚一步，有200多隻蟹媽媽壯志未酬，成了輪下冤魂。

「凌晨4點多抵達現場還是太晚」，台東縣自然與人文學會成員呂縉宇表示，8日清晨4點前已有大量蟹媽媽迫不及待過馬路要到海邊產卵，卻遭遇準備泡溫泉兼看日出的遊客騎機車疾駛而過，產生「死亡交叉點」，讓護蟹志工扼腕。

呂縉宇說，護蟹搶救行動志工包括特有生物保育中心的人馬、綠島的長輩、免稅商店人員、民宿業者等20多人，還有遊客放棄遊程加入，出手救了近千隻，慘死輪下的則「海葬」，順便也看看蟹媽媽肚子殘存的卵塊是否還有生機。

每年7到10月下旬是「奧氏後相手蟹」到海邊產卵高峰期，為避免陸蟹慘死輪下悲劇一再重演，東管處、當地民宿及潛水業者、免稅商店、特生中心及自然與人文學會人員4年前投入護蟹行動，並帶領遊客以人工搬運方式幫蟹媽媽過馬路產卵。

義守大學休閒管理學系教授趙仁芳表示，綠島護蟹行動展開後，蟹類的背甲長從2015年的16.67公厘提高到去年17.09公厘，個體大小增加3％。路殺比例則從2015年前的12.06％大幅減少至6.98％，減少路殺比例42.14％，保育已見成效，惟仍呼籲遊客騎機車時減速慢行，以免輾死蟹媽媽。

(中國時報)