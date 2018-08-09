扛家計顧妻兒 謙稱做好功課

原住民代表陳秀明（右二）為了養育孩子，全心付出與栽培，在父親節當天榮獲基隆市政府表揚為模範父親。（基隆市政府提供）

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中國時報
╱基隆報導
家住基隆市中正區中船里的陳呈祥（藍衣者），獨自照顧中風太太與3名身障子女，偉大的父愛令人動容。（張穎齊攝）

基隆市政府8日舉辦模範父親暨好人好事表揚大會，家住中正區中船里的陳呈祥現年75歲，平時靠開吊車維生，他的太太不幸在2年前中風，使得他必須獨自照顧從小就有身心障礙的2子1女。市長林右昌為了表揚陳呈祥偉大的父愛，特別頒發模範父親的獎狀給他，祝他有個開心的父親節。

妻中風、3子女身心障礙

陳呈祥國小畢業後，即進入社會打滾，到處工作來貼補家用，與妻子婚後育有2子1女，但卻造化弄人，3名孩子都是身心障礙人士、沒有工作能力，靠著他從事駕駛吊車的薪水，養活1家5口，豈料妻子卻在2年前中風，導致他除了工作之外，還要負責煮飯、洗衣、打掃，照顧整個家庭。

「今生有緣做孩子們的父親，那就要努力做好！」陳呈祥雖然經歷這些遭遇，但卻仍不改樂天的個性，笑稱今生有緣做一家人，那就會努力做好，這是他身為人父的功課。而陳呈祥8日也代表中正區，接受林右昌所頒發的模範父親獎狀。

另外，原住民代表陳秀明為了養育孩子，曾經擔任高壓電保線員，對孩子全心付出與栽培，只為了讓女兒順利完成研究所學業；安樂區鶯安里的陳曉鐘，用心教養2子1女，讓3名孩子學有所成，而陳曉鐘退休後也擔任義工，熱心公益、為善不落人後，因此獲選為安樂區代表。

林右昌向偉大父親致敬

「世上有2件事不能等，一是孝順、另一個是行善！」林右昌引述證嚴法師曾講過的話，並表示每位模範父親偉大事蹟，都獲得鄰里街坊的肯定，相信獲獎的爸爸們一定都是家庭和樂，子女也都是最孝順乖巧的小孩，爸爸們對社會帶來的貢獻，是值得各界效法的，另外自己也身為人父，深知爸爸們的辛勞，對此致上敬意與感謝。

(中國時報)

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