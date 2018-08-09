三重光興段公辦都更 5度招商

2018年08月09日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市府力推的三重光興段公辦都更案，欲將三重消防分隊廳舍及附近民宅重新規畫打造，但即便鄰近捷運、學區，仍4度流標，市府日前5度公告上網，新增範圍變更機制，業者得標後歷經1年若仍無法整合，可申請變更都更範圍，剔除不願更新住戶，盼增加廠商投標意願。

新北市府推動8大公辦都更案，目前大陳社區單元2、新店行政園區已經動工，民權段也已通過核定準備動工，樹林東昇段正在招商中，土城運校段已達整合門檻送都更審委會；新莊文德段仍在與地主溝通；汐止智興段去年完成簽約。

唯獨三重光興段從2015年推動開始，即便距捷運台北橋站只要5分鐘，更鄰近光興國小、光興公園及重新商圈，但2015年上網招商，廠商興趣缺缺，財政局放寬多次資格，甚至取消退場沒收20％保證金，更延長整合期等，仍然4度流標。

住戶意願低 建商卻步

財政局財產開發科長張志益說，過去他們希望能夠大範圍整合開發，但三重光興段旁有連棟5層樓公寓，不少建商實際打聽，不少住戶都更意願不高，認為整合難度高，認為即便得標，最後仍會不了了之。

張志益指出，這次第5度招商，基本仍是以大範圍更新為主，但為提高投資誘因，只要得標者歷經1年整合後，能夠確實提出無法整合鄰地的相關佐證資料，就可提出變更更新範圍，剔除反對戶後，還有180天時間變更時間。

張志益表示，因調整範圍等於整合難度降低，業者必須多回饋1.8％空間給市府使用；配合更新範圍調整機制，也修正消防分隊面寬要求下限，另外市有建築物不提列拆遷安置費。

10月29日截止投標收件

張志益說，有意願參與投標的投資人，請於截止收件日10月29日下午5時前至財政局秘書室繳費領取招商文件。

(中國時報)