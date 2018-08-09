竹市南區7搶4 新人出頭難

新竹市南區議員參選人許修睿（右）身兼竹蓮寺主委，基層支持度相當高。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

行政區屬新竹市東區的南區，在選舉區域中自成一區，選舉區域是全市第2小，但因有傳統舊城區、青草湖高級住宅區，及鄰近竹科的科技外來人口，選民結構相對複雜，目前有意參選議員的有7人，其中4人尋求連任，7搶4加1婦女保障名額，帳面上「錄取率」超過5成雖高，但也因此更加激戰。

許修睿表態選議長

南區尋求連任的市議員有包括無黨籍副議長許修睿、民進黨政治世家的施乃如、國民黨提名的徐信芳、無黨的許文棟，其中許修睿已表態將接下轉換跑道參選市長的謝文進議長寶座，基層實力堅強，勢在必得。

許修睿身兼新竹市信仰中心竹蓮寺主委，多年深耕地方，樂善好施，擔任主委20餘年來造福鄉里、幫助弱勢，深受地方愛戴，下屆選舉已提早發動網路攻勢，搶攻年輕選票，選民結構可說是大小通吃。

徐信芳挑戰9連霸

民進黨在南區唯一提名的施乃如，出身在綠營政治世家，本屆接下伯母老議員魏秀珍的衣缽，首次參選就拿到最高票，相當驚人。

國民黨提名的老將徐信芳，是市議會屬一屬二的國寶級議員，已連任8屆，下屆要拚9連霸，服務基層已長達30餘年，實力相當堅強。另，國民黨在南區也提名新人何佳樺。

同樣爭取連任的無黨籍許文棟，下屆也要拚5連霸，許文棟在南區深耕地方，近20年的服務經驗，也累積深厚基層實力。此外，還有捲土重來的前市議員田雅芳等，目前呈現7搶4局面，一般預料1席的婦女保障名額在施乃如本屆吸票表現下，下屆應該也派不上用場，若是7選4，錄取率將高達5成7，帳面上看似好選，實則更為激戰。

(中國時報)

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