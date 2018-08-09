聚焦市政 盧秀燕猛攻林佳龍

國民黨市長參選人盧秀燕（左四）承諾，當選台中市長後一定恢復老人健保補助，主張台中免限電。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導
台中市議會民進黨團呼籲停止選舉「酸雨」傷害農民，安心採購梨山水蜜桃。（陳世宗攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕8日直批市府長照等施政不力，她擔任市長後，將著手恢復老人健保補助，強化長照醫療，並主張台中應免於限電。台中市新聞局長卓冠廷則說，市府推動長照2.0政策，全力推動「托老一條龍」，台中免限電主張，凸顯盧委員對能源與環保政策的陌生。

盧批長照、薪資 6都墊底

盧秀燕說，根據衛福部長照2.0「長照衛福據點達標率」，今年1至4月台中市申請12件、0件達標，達標率6都最後；去年中央補助中市8億餘元，執行率只有55.75％，導致3億6000多萬元被退回中央。

盧秀燕提出數據，直批林佳龍施政不力！她說勞動部近期資訊公布，台中平均薪資只有3萬出頭，為6都最後1名；2017天下雜誌評比「縣市競爭力、環境力、施政力」等，台中都是6都最後。台中火力發電廠在台中，台中應免於限電。

卓冠廷反駁 托老得民心

卓冠廷說，過去老人健保不排富，所需預算每年增加，致政策無法永續，市府調整補助真正需要幫助的1萬2000名低收及中低收老人，獲得8成以上市民支持，整體服務不減反增。

卓冠廷強調，依「2017縣市幸福指數大調查」顯示，中市在6都排名第2，僅次於台北市，環境較去年進步0.6分，是進步較多的項目；盧立委提出「台中免限電」，是打選戰打到邏輯錯亂。

民進黨團總召李天生則批盧秀燕為選舉造謠，說「酸雨造成梨山水蜜桃結果率下降」，嚴重打擊梨山水蜜桃聲譽及觀光發展。盧秀燕反駁，她到梨山，農民向她陳情空汙不是只有在平地，連梨山地區都難逃空汙危害，且近2年來更明顯。

(中國時報)

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