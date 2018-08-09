南市第3選區 重演4搶3戲碼

尤榮智（前左二）代表國民黨參選台南市第3選區市議員，他本屆高票落選，今年捲土重來，能否整合藍營票源是出線關鍵。（莊曜聰翻攝）

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中國時報
╱台南報導

台南市議員第3選區由原先的麻豆、下營、六甲、官田，加上新併入的大內整編而成，維持3席應選名額，民進黨由現任市議員吳通龍與接棒自父親陳文賢的陳秋宏參選，國民黨則提名前縣議員尤榮智出馬，加上無黨籍的現任市議員郭秀珠，與本屆選舉時參選人差不多，本屆尤榮智僅輸陳文賢不到300票，這次捲土重來面對其子，能否整合藍營票源是關鍵。

麻豆、下營、六甲、官田、大內在日據時代恰好就是「曾文郡」，這次選舉畫歸同選區，就如同沿海第2選區被稱作「大北門區」，第3選區也被暱稱為「曾文區」，頗有歷史淵源。

尤本屆僅輸275票

曾文區出過前總統陳水扁、前台南市長許添財等人，長久以來政治版圖均是綠大於藍，但藍營其實也有一定票源，縣市合併後第1屆市議員選舉雖然由綠營及無黨籍人選勝出，但從藍營2位人選總得票數來計算，其實有穩拿1席的實力，3年前國民黨僅推尤榮智1人參選，最後僅輸給陳文賢275票，相當可惜。

陳文賢交棒兒子

國民黨初選共有尤榮智、謝總茹、涂良汶表態參選，最後尤榮智勝出，尤再次披掛上陣，爭取破蛋確保1席，他的主要對手將是從父親陳文賢手中接下棒子的陳秋宏，由於陳文賢早有交棒想法，早就讓兒子在地方積極走動，民意基礎不弱，加上前議員楊麗玉因官司不再參選，票流向何處有待觀察，國民黨要拿下這1席，還得多加油。

(中國時報)

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