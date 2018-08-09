高屏南熟食 不合格率逾3成

台灣消保會副祕書長徐邦瀚8日公布台南、高雄與屏東的熟食調查，不合格率高達三成。（林瑞益翻攝）

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中國時報
／高雄報導

許多民眾因為工作忙碌，平日會到賣場或市場購買熟食當餐點。台灣消保會前往台南、高雄、屏東地區隨意抽樣48家熟食店，包含知名連鎖大賣場、傳統市場、知名黃昏市場，經送SGS檢驗，結果有10件的大腸桿菌群不符合衛生法規標準，台南、高雄、屏東地區約15％至37％的店家的大腸桿菌群、大腸桿菌超標。

連鎖賣場 傳統市場都中獎

台灣消保會日前到賣場、傳統市場進行抽樣，各抽查14件、26件與8件，並送交SGS公司就大腸桿菌群、大腸桿菌等項目檢驗，結果15％至37％的店家未符合衛生法規所訂定之標準，不合格者台南3家、高雄4家、屏東3家。

另有14.5％，共7家的樣品遭檢出大腸桿菌，顯見即使是煮熟的熟食仍是有不符合衛生標準的風險。

大腸桿菌超標 吃了拉肚子

台灣消保會副祕書長徐邦瀚說，此次抽樣是先至店家購買熟食樣本，先放入保冰袋，再放入隔離夾鏈袋，編號並放入車上冰桶，保持在7℃以下，再送至SGS，確保過程的溫度控管。

他呼籲，大腸桿菌群及大腸桿菌是重要的衛生指標菌之一，若超過標準值或與保存方法與製作過程衛生環境不佳有關，輕者將造成腸胃不適，重者恐引發急性腸胃炎等嚴重病症，消費者不可不慎。

按食品安全衛生管理法第48條第7款規定，販賣之食品、食品用洗潔劑及其器具、容器或包裝，應符合衛生安全及品質之標準；如違反中央主管機關依第17條或第19條所定標準之規定，可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

(中國時報)

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