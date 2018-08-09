重整門面 米老鼠亮麗展笑顏

由軍用碉堡變身而來的花蓮地標「米老鼠」，今年7月二度重新上妝，煥然一新。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

軍用碉堡變身而來的花蓮地標「米老鼠」，佇立在花蓮美崙山超過30年，是花蓮人共同的回憶，因長年日曬雨淋，米老鼠的下巴、鼻翼出現嚴重龜裂，色彩也不如以往鮮豔，一度成為小孩看了都會怕的可怕老鼠，經縣府農業處整修彩繪，還給米老鼠清新的形象，恢復往日亮麗模樣，繼續用微笑陪伴花蓮人。

米老鼠的由來鮮少人知道，據了解，當年花蓮市長魏木村與軍方協調，希望美崙山軍事要塞區能部分解禁，提供市民更寬廣的遊憩空間，原本米老鼠的位置是碉堡，經軍方同意解禁，由市公所接手改造。

魏木村說，考量碉堡堅固，打掉太可惜，便委託雕塑家余望秋以碉堡為底，塑造一個寓教於樂的塑像，最後決定以「V」手勢的米老鼠呈現，座落於花蓮市美崙山生態公園入口處，成為當年全市最新穎的景觀地標，並交由市公所管養。

大大的勝利手勢加上米老鼠開口笑的模樣充滿童趣，時至今日屹立不搖，不僅讓曾經於鄰近營區服役的士官兵留下深刻印象，更是伴隨許多老花蓮人成長的記憶，花蓮境內學校辦理校外教學參訪的熱門選項，更是花蓮觀光旅遊亮點。

花蓮縣政府農業處長羅文龍指出，2011年由農業處接管後，2015年曾重新上色，有感於米老鼠因長年日曬雨淋，表面有塊狀剝落及龜裂問題，今年7月再度為米老鼠重新整修彩繪，為忠於原作，僅依原樣做油漆補色，及表面坑洞填補，外觀煥然一新，恢復原有可愛面貌，更顯朝氣。

(中國時報)

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